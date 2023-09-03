Ушла из жизни экс-заведующий кафедрой французского языка ПсковГУ

15:53, 03 сентября 2023, ПАИ

31 августа на 87-м году ушла из жизни кандидат педагогических наук, доцент, в прошлом заведующий кафедрой французского языка ПсковГУ Галина Синицына. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Галина Николаевна начала свой профессиональный путь в Псковском государственном педагогическом институте на кафедре немецкого и французского языков в 1964 году. Впоследствии на протяжении многих лет возглавляла кафедру французского языка и проявила себя как компетентный ответственный руководитель и человек высокой культуры», – рассказали в университете.

В вузе подчеркнули, что Галина Синицына была ведущим методистом факультета иностранных языков, руководила подготовкой будущих учителей французского языка и воспитала плеяду учеников, работающих сегодня в образовательных учреждениях РФ.

«Коллеги и ученики с огромной теплотой и благодарностью вспоминают ее педагогический талант и высокие нравственные качества. В памяти всех ее знавших Галина Николаевна останется как скромный, порядочный, принципиальный человек, посвятивший свою жизнь любимому делу», – заключили в ПсковГУ.