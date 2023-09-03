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Общество

Два преступника попросили помилования в Псковской области

Заседание комиссии по вопросам помилования на территории Псковской области прошло под председательством руководителя регионального комитета юстиции Дмитрия Иванова. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Фото: комитет юстиции Псковской области

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели два ходатайства о помиловании: 37-летнего мужчины, уроженца Пскова, осуждённого к 24 годам лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности, а также 54-летнего мужчины, уроженца города Советская Гавань Хабаровского края, осуждённого к восьми годам лишения свободы за совершение незаконного сбыта наркотических средств.

«Принимая во внимание тяжесть совершённых преступлений, членами комиссии было принято единогласное решение направить губернатору Псковской области предложение об отклонении обоих ходатайств о помиловании», – заключили в комитете.  

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