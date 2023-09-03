Великолукские футболисты стали обладателями кубка Dvina cup – 2023

21:19, 03 сентября 2023, ПАИ

Воспитанники великолукской спортшколы «Экспресс» (юноши 2013 года рождения) выиграли на соревнованиях Dvina cup – 2023, которые прошли в Западной Двине Тверской области на центральном стадионе СК «Двина» 2 сентября. Об этом пишет портал Luki-News.

В турнире приняли участие шесть команд, две из которых представляли Великие Луки.

Соревнования прошли в два этапа. На первом команды были поделены на группы, а на втором разыграли итоговые места.

Также отметим, что СШОР «Экспресс» (воспитанники 2014 года рождения) заняла в этом турнире второе место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».