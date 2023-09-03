Великолучанин по неосторожности выстрелил себе в руку

18:40, 03 сентября 2023, ПАИ

31-летний великолучанин по неосторожности отстрелил себе мизинец. Об этом сообщил портал Luki-News со ссылкой на местную прокуратуру.

В начале июня на дне рождения своей девушки мужчина решил похвастаться перед друзьями гладкоствольным охотничьим ружьём. Демонстрируя оружие, великолучанин случайно нажал на спусковой крючок и отстрелил себе мизинец правой руки, а одному из гостей попал в ногу.

В ходе следствия выяснилось, что ружьё 1957 года выпуска мужчина нашёл в 2019 году на городской свалке и хранил у себя дома.

Великолучанину грозит наказание по статье 222 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.