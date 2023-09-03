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Как не заблудиться с компасом, рассказали псковичам

О том, как ориентироваться на местности с компасом, рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

С малых лет многие знают, что в ориентировании на местности, в первую очередь, может помочь компас. Однако его практическая польза напрямую связана с умением пользоваться данным прибором. Чтобы это устройство не было просто предметом в кармане, нужно знать правила его использования.

Для отыскания направления по сторонам света сначала определяют направление север-юг. Если встать лицом к северу, то справа будет восток, а слева – запад.

Для того, чтобы сориентироваться на месте, может подойти практически любой, даже самый простой компас. Главное, чтобы его стрелка показывала действительно на север. В этом стоит убедиться ещё до того, как вы отправились в поход и, конечно, немного потренироваться.

Без подробной карты местности ориентироваться лишь с помощью компаса вы сможете весьма приблизительно, но и этого достаточно, чтобы не заблудиться. Для начала надо «привязаться» к местности. Выбирайте ориентир, к которому будете возвращаться. Он обязательно должен быть достаточно протяжённым: дорога, просека, линия электропередачи, река, ручей, овраг. От этого объекта вы можете уходить в любую сторону примерно под прямым углом.

Допустим, вы стоите у дороги и собираетесь углубиться в лес. Отходим немного от ориентира в нужную вам сторону и поворачиваемся лицом к дороге таким образом, чтобы путь возвращения был примерно перпендикулярен направлению дороги. Держа перед собой компас, поворачиваем его до тех пор, пока стрелка не совпадет с линией север-юг на шкале компаса. Держать компас старайтесь горизонтально, чтобы стрелка могла свободно вращаться. После этого мысленно проводим линию через центр компаса в направлении пути вашего возвращения.

На шкале прибора есть цифры, которые обозначают градусы: ноль – это направление на север. Запоминаем цифру, через которую прошла линия возвращения. Это будет азимут обратного движения. Азимут – это угол между направлением на север и направлением на ориентир. Теперь запоминаем цифру, расположенную, на другой стороне шкалы. Это направление, которого вы будете придерживаться, углубляясь в лес. Всё, можно идти собирать грибы и ягоды.

Иногда поглядывайте на компас, не слишком ли вы отклонились от выбранного направления. Когда решите возвращаться, снова возьмите компас так, чтобы линия возвращения проходила через его центр и цифру на шкале. Теперь медленно поворачиваемся вокруг своей оси (компас держим неподвижно) до тех пор, пока северный конец стрелки не совпадет с цифрой ноль (буквой «С» или «N»). Возвращайтесь в ту сторону, куда обращен ваш взгляд.

Типичные ошибки начинающих:

При определении направления обратного движения крутить компас в руках, а не поворачиваться самому. Это просто неудобно, вы не смотрите по направлению движения;

Пытаться «повернуть» или заклинить стрелку, наклонив компас или застопорив её специальным стопором. В этом случае компас будет показывать всё что угодно, но не направление на север.

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