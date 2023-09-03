Вячеслав Володин посетил достопримечательности Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко посетили достопримечательности региона: побывали в Михайловском, почтили память поэта Александра Пушкина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
Владимир Андрейченко отметил, что с Псковской землёй его связывает многое: он не раз был в Пскове и даже учился в Великолукском сельскохозяйственном институте.
«Самые добрые воспоминания, и приятно, что на сегодняшний день эти контакты сохранились», – отметил он.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии подчеркнул, что Дни Псковской области в Витебске прошли хорошо – люди остались очень довольны.
«Отношения Псковской области и Белоруссии стабильно развиваются и, самое главное, никогда не прерывались. Не было такого времени, чтобы были какие-то напряжённые отношения», – сказал Владимир Андрейченко.
Он добавил, что сегодня надо наращивать больше межличностных контактов – между школьниками, студентами, на спортивных мероприятиях. Всё это сближает и помогает решать важные задачи.
В свою очередь Вячеслав Володин отметил, почему для работы был выбран именно Псковский регион.
«Если брать сложившуюся практику, мы всегда собирались в Москве, Минске. Иногда выезжали в Брест или Санкт-Петербург. Но потом договорились: давайте собираться и быть поближе к земле. Были в Витебске – теперь в Пскове. До конца года будем в Смоленске. Это подкрепляет, когда ты знаешь ситуацию непосредственно в регионе, а это регион ещё приграничный – дальше становится понятно, как эти отношения строятся», – рассказал председатель Госдумы.
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