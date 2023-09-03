В Пскове подвели итоги футбольного турнира «Кожаный мяч» среди команд девочек

21:13, 03 сентября 2023, ПАИ

Подведены итоги футбольного турнира «Кожаный мяч» среди команд девочек в трёх возрастных категориях, который прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 2 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В младшей возрастной группе (девочки 2012–2013 годов рождения) победу одержала команда Псковского педагогического комплекса. Вторыми стали спортсменки из Куньи. Замкнула тройку лидеров команда «Штурм» из Бежаницкого района.

Победитель в средней возрастной категории (девочки 2010–2011 годов рождения) остался без изменений – команда Псковского педагогического комплекса. Серебряными призёрами стали девочки из Бежаницкого района. Бронзовые медали достались порховской команде «Лидер».

Бежаницкий «Штурм» оказался сильнее всех в старшей возрастной группе (девочки 2008–2009 годов рождения). Спортсменки из Куньи стали вторыми. Пустошкинский «Темп» оказался на третьей строчке турнира.

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