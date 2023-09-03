Травматолог-ортопед объяснила, чем опасна неправильная осанка

22:22, 03 сентября 2023, ПАИ

Почему может нарушиться осанка и как избавиться от сутулости, объяснила в интервью радио Sputnik врач травматолог-ортопед Ольга Левченко.

По словам врача, если вы замечаете, что начали сутулиться, нужно обязательно обратиться к специалисту, потому что нарушение осанки чревато появлением серьёзных проблем со здоровьем. Лечение должен назначить именно специалист.

«Нарушение осанки, искривление позвоночника – это диагноз, здесь нельзя заниматься самолечением, потому что можно усугубить ситуацию. Когда мы сутулимся, идёт изменение положения позвонков, формирование межпозвонковых протрузий и грыж. Также нарушается кровоток в сосудах, это может давать сонливость, слабость, головокружение. Из-за нарушений осанки могут страдать внутренние органы грудной клетки. Если вы сутулитесь, если у вас асимметрия плеч, лопаток, боли в спине, надо обратиться к врачу – чаще всего это ортопед, – он назначит обследование и поставит точный диагноз», – советует Ольга Левченко.

Она перечислила возможные причины нарушений осанки.

«Чаще всего причиной сутулости является сидячий образ жизни, например, у офисных работников или школьников. Если человек долго сидит без разгрузки спины и таза, без банальной гимнастики, осанка нарушается. Бывает, что человек, наоборот, много ходит, но осанка у него нарушена. Тогда надо смотреть на состояние стоп, потому что они тоже сильно влияют на осанку, ведь это фундамент, на который ставится весь скелет. Также причиной нарушения осанки может быть неправильное распределение нагрузки во время занятий в спортзале без тренера», – сказала Ольга Левченко.

Ортопед уверена, что избавиться от сутулости можно.

«В зависимости от вашей ситуации врач подскажет, какой метод подойдёт. Это может быть мануальная терапия, лечебная физкультура, тренировки для укрепления мышц спины. Можно поставить ортопедические стельки или стельки с правильным распределением нагрузки по стопе, чтобы разгрузить мышцы. Также можно использовать корректор осанки или динамические подушки под поясницу. При наличии показаний на более поздних стадиях, например, при сколиозе третьей-четвёртой степени, могут назначить операцию», – подытожила Ольга Левченко.