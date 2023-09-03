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Общество

Под Ростовом из травматического оружия расстреляли участника СВО

Неизвестный стрелял в участника специальной военной операции из травматического оружия в Батайске. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«В полицию Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени Ленина возле кафе «Клевер» в ходе конфликта неизвестный произвёл 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошёл ночью 3 сентября. В своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что мужчина, на которого совершили нападение, является участником СВО. Возбуждено уголовное дело. «Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», – написал губернатор.

В полиции добавили, что правоохранители устанавливают личность стрелявшего и организовали его поиск.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что около кафе в Батайске члены группы одной из национальных диаспор избили участника СВО и стреляли в него из травматического оружия за то, что он является ветераном боевых действий и участником спецоперации.

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