О главных принципах здорового образа жизни для детей рассказали псковичам

23:56, 03 сентября 2023, ПАИ

О главных принципах здорового образа жизни для детей рассказали в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Чтобы здоровый образ жизни вошёл в привычку, важно учить ему с детства. Придерживаться полезных привычек несложно: достаточно следовать нескольким простым правилам, которые под силу даже самым маленьким.

Распорядок дня

Правильно организованный день должен удовлетворять потребности организма во сне, питании и отдыхе. Режим дня лучше подбирать для каждого ребёнка индивидуально с учётом его возраста, характера и личностных качеств. В дошкольном возрасте детям следует спать не меньше 10 часов в сутки, детям школьного возраста и подросткам – около 8–9 часов.

Свежий воздух

Чтобы прогулки на воздухе благотворно влияли на здоровье, рекомендуется гулять с детьми каждый день, водить их в парки и избегать загрязнённых улиц. Для самых маленьких также очень полезен сон на свежем воздухе.‍

Движение и спорт

Умеренные физические нагрузки играют важную роль в укреплении костей, мышц и суставов ребёнка, помогают организму расти здоровым и выносливым. Детям рекомендуется уделять по часу каждый день на подвижные игры, три раза в неделю к ним можно добавлять и силовые упражнения.

Правильное питание

Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе ребёнка младшего возраста должно составлять 1:1:3, в старшем возрасте – 1:1:4. При этом рекомендуется, чтобы 25–30 % от суточного потребления калорий приходилось на завтрак, 35–40 % – на обед, 10–15 % – на полдник и 20–25 % – на ужин. Следует отдавать предпочтение продуктам без консервантов и добавок.

Психическое и эмоциональное состояние

Эмоциональное состояние ребёнка напрямую зависит от атмосферы в семье, поэтому дома необходимо поддерживать комфортный и позитивный климат.