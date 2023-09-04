До +23 градусов ожидается сегодня в Пскове
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 4 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днём по области составит от +19 до +24 градусов.
В Пскове температура днём будет от +21 до +23 градусов.
В Великих Луках температура воздуха днём составит от +22 до +24 градусов.
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