Новое ТОС появилось в Себежском районе

09:55, 04 сентября 2023, ПАИ

Новое территориальное общественное самоуправление (ТОС) организовали в деревне Сутоки Себежского района. Это 18-й ТОС в муниципалитете. Об этом пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на группу «Красный сельский клуб д. Сутоки» в соцсети «ВКонтакте».

«Первое собрание по вопросам образования ТОС деревни Сутоки состоялось. Создана инициативная группа и составлено обращение в администрацию городского поселения «Идрица». Благодарим всех, кто сегодня пришёл на собрание и ждём всех теперь уже на учредительное собрание с предложениями, как сделать нашу деревню лучше», – говорится в сообщении.

В газете также отметили, что жители деревни – активные и творческие, организуют и проводят множество интересных мероприятий.