За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей четыре единицы оружия

09:23, 04 сентября 2023, ПАИ

С 28 августа по 3 сентября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 51 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате выявлено 12 административных правонарушений, изъято четыре единицы оружия, добровольно сдано девять единиц. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».