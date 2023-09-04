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Общество

Отдых для россиян за рубежом зимой вырастет в цене на 10–30%

Ценники на туры в зимний период вырастут на 10–30% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на нескольких крупных туроператоров.

Фото: ПАИ

По этим данным, путёвки в Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Кубу вырастут в цене уже в октябре-ноябре.

По словам туроператоров, основная причина роста цен – курс валют, повышение цен на перевозку и проживания в гостиницах. Например, как сообщили в пресс-службе «Интуриста», отели Таиланда, которые расположены на острове Пхукет, уже сообщили, что цены в этом сезоне будут на 25 % выше. Получается, что в среднем отдых в Таиланде на неделю на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) выйдет от 235 тысяч рублей, в Египте – от 196 тысяч рублей, в ОАЭ – от 160 тысяч рублей, на Мальдивах – от 300 тысяч рублей.

По данным Fun&Sun, самой большой популярностью у россиян зимой пользуется отдых в Турции. Его выбрали 39 % туристов, 25 % – проведут отпуск в ОАЭ, 12 % путешественников отправятся в Таиланд, 8 % и 7 % – в Шри-Ланку и Египет соответственно.

По данным «Интуриста», востребованными зимой направлениями также становятся Сочи, Мальдивы и Куба.

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