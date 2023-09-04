Комплекс туманностей Вуаль сфотографировал пскович

09:42, 04 сентября 2023, ПАИ

Комплекс туманностей Вуаль сфотографировал пскович Сергей Попов. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Панорама из трёх кадров. Результат съёмки в течение трёх ночей. Суммарная выдержка более девяти часов», – подписал он фотографию.

Туманность Вуаль, также туманность Петля или туманность Рыбачья Сеть – диффузная туманность в созвездии Лебедя, огромный и относительно тусклый остаток Сверхновой. Звезда взорвалась примерно 5 000–8 000 лет назад, и за это время туманность покрыла на небе область в три градуса. Расстояние до неё оценивается в 2 400 световых лет.

Эта туманность была открыта 5 сентября 1784 года Уильямом Гершелем. Туманность настолько велика, что её части считаются отдельными туманностями и имеют собственные названия.