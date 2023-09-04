ФК «Луки-Энергия» сыграли вничью с «Балтикой-БФУ»

10:10, 04 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью со счётом 0:0 с «Балтикой-БФУ» в рамках седьмого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла в Калининграде 3 сентября. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

«Хорошая игра. Много борьбы, стыков, единоборств. Соперник владел мячом. Мы пытались прессинговать. Такие «кошки-мышки» получились. В итоге нулевая ничья, хотя и мы могли забивать, и соперник мог наказать. Думаю, что, наверное, всё-таки заслуженно», – отметил главный тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

«Мы хотели победить. Да, были возле наших ворот моменты, но мы сами имели три стопроцентных момента, дважды выходили один в один. Поэтому в целом заслуженная ничья», – подытожил Сергей Осадчук.

По итогам матча в Калининграде великолучане занимают девятую строчку в таблице и имеют в своём активе две победы, три ничьи и два поражения.

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