Атлантические циклоны скажутся на погоде в Северо-Западной части России

10:56, 04 сентября 2023, ПАИ

О том, какая будет погода на Северо-Западе России в течение этой недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада скажется влияние атлантических циклонов, но основные массивы дождевых туч будут концентрироваться на севере региона. Вместе с осадками сюда попадут довольно тёплые воздушные массы, и днём на севере столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, на юге – от +17 до +22 градусов», – говорится в сообщении.

Напомним, что сентябрь в Псковской области будет на два градуса холоднее климатической нормы.