Региональный турнир по тхэквондо пройдёт в Пскове

11:06, 04 сентября 2023, ПАИ

Региональный турнир по тхэквондо ИТФ «Псковский барс» пройдёт в Пскове в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 23 и 24 сентября. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие спортсмены, представляющие клубы Псковской области. Участники посоревнуются в шести возрастных категориях, а также в трёх видах программы: «формальный комплекс», «спарринг» и «силовой тест».

Отметим, что за участие каждого спортсмена предусмотрен благотворительный взнос в размере 2 000 рублей.

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