Более 400 псковичей досрочно вышли на пенсию за особые условия труда

11:12, 04 сентября 2023, ПАИ

424 человека из Псковской области досрочно оформили страховую пенсию по старости из-за работы в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Управляющий отделением Наталья Мельникова пояснила, что в случае досрочного выхода на пенсию сохраняется требование наличия минимального количества пенсионных коэффициентов.

«В 2023 году для назначения пенсии необходимо иметь 25,8 коэффициента. Гражданам, имеющим не менее половины требуемой продолжительности стажа на работах по списку № 1 и списку № 2, а также необходимую продолжительность страхового стажа и необходимую величину индивидуального пенсионного коэффициента, страховая пенсия может быть назначена раньше общеустановленного пенсионного возраста пропорционально стажу на соответствующих видах работ», – отметила Наталья Мельникова.

В учреждении пояснили, что для получения права на оформление досрочной страховой пенсии необходимо иметь достаточный общий страховой стаж и страховой стаж работы определённой специфики. Например, при занятости на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах мужчины имеют право выхода на досрочную пенсию в 50 лет при условии наличия 20 лет общего страхового стажа и не менее десяти лет стажа на соответствующих видах работ. Женщины же могут оформить пенсию в 45 лет при условии наличия 15 лет общего страхового стажа и не менее 7 лет 6 месяцев стажа на соответствующих видах работ.

При занятости на работах с тяжёлыми условиями труда мужчины могут досрочно выйти на пенсию в 55 лет при условии наличия 25-летнего общего страхового стажа и не менее 12 лет 6 месяцев стажа на соответствующих видах работ. Женщинам пенсия будет положена в 50 лет при условии наличия 20 лет общего страхового стажа и не менее 10 лет стажа на соответствующих видах работ.

Периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате с 2013 года дополнительного тарифа страховых взносов в СФР и наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки.