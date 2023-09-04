В Пскове предотвращён взрыв газовых баллонов

12:32, 04 сентября 2023, ПАИ

Взрыв двух газовых баллонов предотвратили пожарные в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в частном доме на переулке Путейца в Пскове поступило ночью 3 сентября. На вызов выехал дежурный караул в составе десяти человек и трёх автоцистерн.

В горящем доме пожарные обнаружили два газовых баллона, которые могли взорваться.

«В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади, кровля уничтожена огнём по всей площади», – отметили в пресс-службе МЧС.

Наиболее вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём.