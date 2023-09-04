Выставка московских художников о Печорах и Пскове откроется в Доме офицеров

11:56, 04 сентября 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на открытие православной выставки «Путь к свету», которое состоится в Доме офицеров 5 сентября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Живописцы и графики московского Творческого объединения «Мастерская 18» привезут те произведения, которые, по их представлению, передают православное восприятие мира глазами современных художников. В экспозиции будут представлены, в том числе, работы, написанные москвичами на пленэрах в Пскове.

Участники объединения – 25 профессиональных художников, выпускников Московского художественного института имени Василия Сурикова, учеников почётного члена Российской академии художеств Андрея Очнева.

В экспозицию входит более 50 произведений живописи и графики. «Русское православие, храмы и монастыри, пейзажи с образами церквей, расположенных по всей России, картины, посвящённые Пскову и Печорам. Выставка стала передвижной, часть работ передана художниками в дар музейным фондам Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также Музейно-храмовому комплексу Вооружённых сил РФ», – рассказали организаторы мероприятия.

После проведения выставки в Печорском районном центре культуры часть работ художники готовятся передать в дар картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова).