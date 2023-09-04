Великие Луки готовятся к проведению осенней ярмарки

12:10, 04 сентября 2023, ПАИ

Универсальная ярмарка «Осень-2023» пройдёт на площади Ленина в Великих Луках 23 сентября 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00.

На ярмарке представят сельскохозяйственную продукцию от местных производителей и крестьянских хозяйств.

Напомним, в минувшем году в ярмарке были задействованы около 300 участников. Они представили на мероприятии изделия народных промыслов, мясные и молочные продукты, хлеб, домашних животных и птиц, урожай сезонных овощей и фруктов, а также различные саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников.