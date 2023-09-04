Депутаты Псковской гордумы приняли участие в церемонии открытия памятника лётчику Сергею Никифорову

12:49, 04 сентября 2023, ПАИ

В Пскове состоялось открытие памятника командиру 334-го Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка, заслуженному военному лётчику России Сергею Никифорову, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

В мероприятии участвовали руководитель аппарата регионального правительства – начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный, депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов, заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец и другие официальные лица.

Сергей Иванович Никифоров участвовал в боевых действиях в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе и Кампучии. С 1998 по 2002 годы был депутатом Псковского областного Собрания депутатов, с 2007 по 2015 годы – депутатом Псковской городской Думы. Также занимал должность руководителя исполкома «Единой России».

Награждён орденами «Красная звезда», «За военные заслуги», «Красная звезда 2-й степени Социалистической Республики Вьетнам», десятью медалями. В 2000 году указом Президента РФ Сергею Никифорову присвоено почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».