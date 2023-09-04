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Спорт

Ещё 450 золотых значков ГТО получили псковские школьники

Ещё 450 ученикам вручили золотые знаки ГТО по итогу второго квартала. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила заместитель руководителя центра тестирования ВФСК «ГТО» Галина Клементёнок.

Фото здесь и далее: группа центра ГТО Пскова в соцсети «ВКонтакте»

Во втором квартале, который длился с апреля по июнь, в сдаче норм ГТО приняли участие около 1 500 школьников. Во всех школах Пскова ученики получили знаки отличия. Золотым значком наградили 450 учеников, серебряным – 107, а бронзовым – 43.

Галина Клементёнок отметила, что детский сад № 41 на протяжении двух лет принимает активное участие в сдаче норм ГТО. Во втором квартале 25 ребят из этого образовательного учреждения сдавали нормативы ГТО.

Лидером по количеству участников в сдаче норм ГТО среди общеобразовательных учебных заведений стала школа № 3. За второй квартал 250 учеников этой школы приняли участие в сдаче норм ГТО. На втором месте оказалась школа № 2 с показателем в 190 человек. На третьем месте в рейтинге расположился естественно-математический лицей № 20 с 186 участвующими школьниками.

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