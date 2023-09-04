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Общество

20 исследований в Псковской области провели организаторы проекта «Твой регион – твои возможности 2.0»

Что волнует жителей районов на своих территориях, чем они гордятся, что их вдохновляет и готовы ли собираться в сообщества, выясняют организаторы проекта «Твой регион – твои возможности 2.0». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Мы провели 20 исследований в 20 муниципальных образованиях, проведя экспедиции с нашим экспертом Святославом Уруновым, урбанистом из Калининграда, и сформировали некие ядра, вокруг которых, на наш взгляд, должны и уже формируются сообщества на темы, связанные с развитием территорий, – рассказал председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

В чём устойчивость этих сообществ? Зачем они нужны? Как на отдельно взятой территории выстроить коммуникацию и взаимный учёт взаимных интересов этих сообществ – ищут ответы организаторы проекта.

Ключевым фактором, по мнению Михаила Васильева, является наличие лидеров, которые готовы взять на себя ответственность на данной территории, и не просто взять, «а как бы питаться компетенциями, понять, что является с точки зрения технологий формированием собственно повестки развития этой территории».

После анализа исследования будут выявлены инициативные граждане, которым интересно проявить себя, которые готовы привлекаться к изучению технологий и формированию сообщества, которое является вторым ключевым фактором развития этой территории.

Добавим, исследование проводится в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», реализуемого «Командой 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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