Укладка верхнего слоя асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове

13:38, 04 сентября 2023, ПАИ

Укладка верхнего слоя асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Закрыта правая часть дороги от Рижского проспекта до улицы Коммунальной.

«По плану в четверг перейти на вторую половину и до конца недели закончить асфальтирование. Все зависит от погоды», - пояснил Борис Елкин.

Затем работы продолжатся на тротуаре, разделительной полосе и зеленой зоне.