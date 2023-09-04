Укладка верхнего слоя асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове
Укладка верхнего слоя асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Закрыта правая часть дороги от Рижского проспекта до улицы Коммунальной.
«По плану в четверг перейти на вторую половину и до конца недели закончить асфальтирование. Все зависит от погоды», - пояснил Борис Елкин.
Затем работы продолжатся на тротуаре, разделительной полосе и зеленой зоне.
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