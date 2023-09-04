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Спорт

Развитие спортшкол Пскова обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе спортивных школ Пскова, проходит в медиацентре ПАИ.

Изображение ПАИ

Какие направления подготовки может выбрать ребёнок, который хочет стать спортсменом? Что нужно для поступления в спортивную школу? Сколько стоит обучение в Пскове? Какие перспективы имеют псковские спортсмены на российском и международном уровнях?

Об этом поговорим с директорами спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергеем Кравченко, спортивной школы «Лидер» Вячеславом Ярулиным, спортивной школы по футболу «Стрела» Андреем Аленичевым и заместителем директора по спортивной работе спортшколы «Мастер» Станиславом Титовым.

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