Развитие спортшкол Пскова обсуждают в медиацентре ПАИ

14:35, 04 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе спортивных школ Пскова, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие направления подготовки может выбрать ребёнок, который хочет стать спортсменом? Что нужно для поступления в спортивную школу? Сколько стоит обучение в Пскове? Какие перспективы имеют псковские спортсмены на российском и международном уровнях?

Об этом поговорим с директорами спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергеем Кравченко, спортивной школы «Лидер» Вячеславом Ярулиным, спортивной школы по футболу «Стрела» Андреем Аленичевым и заместителем директора по спортивной работе спортшколы «Мастер» Станиславом Титовым.