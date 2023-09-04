Минздрав: Препараты для медикаментозного аборта по-прежнему будут доступны

15:08, 04 сентября 2023, ПАИ

Переход на предметно-количественный учет препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на их доступность и направлен на сохранение здоровья женщин. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина, пишет «Парламентская газета».

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минздрава, согласно которому мизопростол, мифепристон и прочие препараты для прерывания беременности предлагают включить в список лекарств, подлежащих учету.

В документе указано, что прием препаратов для прерывания беременности без посещения больницы увеличивает риск осложнений и может привести к смерти. В пояснительной записке к проекту приказа отмечено, что доступ к этим медикаментам надо ограничить, так как аптеки отпускают их пациентам в том числе без рецептов.

«Переход на предметно-количественный учет не повлияет на доступность препаратов, поскольку в медицинских организациях работа с препаратами предметно-количественного учета не вызывает каких-либо проблем и отлажена», — сказала Долгушина, слова которой приводит «Интерфакс».

По ее словам, мера направлена на сохранение здоровья женщин, так как для профилактики осложнений медикаментозного аборта необходимы консультация и назначение врача, медицинское наблюдение.

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому свыше половины россиян (55%) не поддерживают инициативу Минздрава по ограничению продажи препаратов для прерывания беременности. 42% из тех, кто поддерживает продажу таких препаратов, объясняет свою позицию свободой личного выбора и невмешательством государства в вопросы прерывания беременности.