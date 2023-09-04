В Пскове завершилось голосование на экстерриториальном избирательном участке

15:44, 04 сентября 2023, ПАИ

В Пскове завершилось голосование на экстерриториальном избирательном участке, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательно комиссии Псковской области. С 1 по 4 сентября граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пребывающие в Псковской области, участвовали в выборах депутатов законодательных органов своих регионов.

Члены комиссии проводили голосование на участке, выезжали к избирателям в пункты временного размещения и на дом. Всем, кто изъявил желание проголосовать, была предоставлена такая возможность.

Теперь данные будут переданы избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В новых российских регионах основные дни голосования пройдут 8, 9 и 10 сентября. Только после этого будут определены результаты выборов.