В Пскове хотят установить мемориальную доску поэту Александру Яхонтову
Мемориальную доску поэту, директору Псковской губернской гимназии Александру Яхонтову предлагается установить на фасаде дома по адресу: ул. Георгиевская, 4. Этот вопрос обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».
Александр Яхонтов - поэт, переводчик, мемуарист, общественный деятель. Значимы его заслуги и как директора Псковской губернской гимназии. Александр Яхонтов вошел в историю образования как один из первых русских просветителей, благодаря которым на воспитание детей стали смотреть как на серьезную педагогическую работу.
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