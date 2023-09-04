В Пскове хотят установить мемориальную доску поэту Александру Яхонтову

16:01, 04 сентября 2023, ПАИ

Мемориальную доску поэту, директору Псковской губернской гимназии Александру Яхонтову предлагается установить на фасаде дома по адресу: ул. Георгиевская, 4. Этот вопрос обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».

Александр Яхонтов - поэт, переводчик, мемуарист, общественный деятель. Значимы его заслуги и как директора Псковской губернской гимназии. Александр Яхонтов вошел в историю образования как один из первых русских просветителей, благодаря которым на воспитание детей стали смотреть как на серьезную педагогическую работу.