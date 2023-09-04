В Пскове Новый год отметят в сентябре

17:07, 04 сентября 2023, ПАИ

С традициями еврейского Нового года, который называется Рош а-Шана, приглашают познакомиться псковичей. Празднование пройдёт в парке Строителей Пскова в рамках Дня еврейской культуры 9 сентября, в субботу, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

В программе праздника - песни заслуженного артиста России, исполнителя старинных еврейских и современных израильских песен Евгения Валевича. Планируется проведение мастер-классов по национальному прикладному творчеству, фотовыставка «Мы ими гордимся», традиционные угощения осенних еврейских праздников, отметили в центре.

Организатором выступает Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества.

Отметим, по еврейскому календарю Новый год приходится на сентябрь или октябрь. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года. Дата Рош а-Шаны уникальна для каждого года. В этом году праздник приходится на 16 сентября.