Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Пскове Новый год отметят в сентябре

С традициями еврейского Нового года, который называется Рош а-Шана, приглашают познакомиться псковичей. Празднование пройдёт в парке Строителей Пскова в рамках Дня еврейской культуры 9 сентября, в субботу, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества. 

В программе праздника - песни заслуженного артиста России, исполнителя старинных еврейских и современных израильских песен Евгения Валевича. Планируется проведение мастер-классов по национальному прикладному творчеству, фотовыставка «Мы ими гордимся», традиционные угощения осенних еврейских праздников, отметили в центре.

Организатором выступает Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества.

Отметим, по еврейскому календарю Новый год приходится на сентябрь или октябрь. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года. Дата Рош а-Шаны уникальна для каждого года. В этом году праздник приходится на 16 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 сентября 2023

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Пыталово

04 сентября 2023

Псковский драмтеатр продолжит традицию спецпоказов для семей участников СВО

04 сентября 2023

В Пскове Новый год отметят в сентябре

04 сентября 2023

Александр Роор: В Пскове сильная гарнизонная оркестровая служба

04 сентября 2023

Военные оркестры зародились на Псковской земле – Ольга Тимофеева

04 сентября 2023

Организаторы расскажут об особенностях фестиваля «Михайловский бастион» в медиацентре ПАИ

04 сентября 2023

Выставка московских художников о Печорах и Пскове откроется в Доме офицеров

03 сентября 2023

Об истории Псково-Печерского монастыря, испытаниях и традициях – в интервью с монахом Антонием


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...