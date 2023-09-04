Форум для самозанятых «Самолёт 2023» прошёл в Псковской области

17:47, 04 сентября 2023, ПАИ

Центр «Мой бизнес» продолжает работать над новыми форматами работы с предпринимателями. В зоне особого внимания на этот раз – самозанятые. Набрать высоту, удержать её и двигать к новым победам – такие цели преследовал форум «Самолёт 2023».

На площадке эксперты проработали с начинающими и опытными предпринимателями страхи в бизнесе. Помогли освоить методики их преодоления. Избавиться от сомнений и преодолеть «синдром самозванца». Найти свои сильные стороны и правильно их презентовать.

Разработать стратегию развития собственного дела от идеи до воплощения и прибыли участникам помогла стратегическая бизнес-игра «Развитие». Также площадка способствовала обретению новых знакомств и контактов, дала возможность в неформальной обстановке поделиться опытом, обсудить проблемы и найти пути их решения.

Подробнее о впечатлениях и целях этого форума смотрите в нашем видеоматериале.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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