Псковский драмтеатр продолжит традицию спецпоказов для семей участников СВО

17:31, 04 сентября 2023, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы прошел очередной специальный бесплатный показ, зрителями которого стали участники спецоперации и их семьи. Спектакль посмотрели 254 зрителя, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

В новом сезоне в рамках благотворительных показов зрителям представили пьесу из мирового репертуара – «Отелло» Уильяма Шекспира.

«Я считаю, что каждая организация в такое время должна помогать всеми силами. Мы показываем бесплатно спектакли ветеранам, их детям, женам, вдовам. Такие социальные показы в нашем театре являются регулярными», – подчеркнул художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

По словам пресс-секретаря Псковского драмеатра Елизаветы Славятинской, в прошлом сезоне семьи участников СВО стали зрителями семи спектаклей, среди которых семейные и детские представления. За все время проекта спектакль посетили 1341 зритель.

«Многочисленные благодарные отклики, которые мы получаем, аншлаги и овации говорят о важности такой поддержки для жен, вдов, родителей и детей военнослужащих. Мы обязательно продолжим этот проект», - подчеркнули в пресс-службе Псковского драмтеатра.