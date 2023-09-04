Ультрамарафон на 100 километров пройдёт в Мальской долине

17:34, 04 сентября 2023, ПАИ

Ультрамарафон Truvor ultra trail пройдёт в Мальской долине Печорского района 9 сентября. Об этом сообщается в группе Truvor ultra trail в соцсети «ВКонтакте».

Всего в рамках забегов будет представлено пять маршрутов. Забег «Детский» на один километр, «Избор» – на 10 километров, «Рюрик» – на 25 километров, «Синеус» – на 46 километров и «Трувор» – на 100 километров.

Отметим, что победитель забега на 100 километров получит «корону Трувора», изготовленную кузнецом. На внутренней стороне будет нанесена гравировка с именем и фамилией чемпиона. «КоронаТрувора» – переходной трофей, который будет принадлежать чемпиону один год. В следующем году можно будет отстоять своё достижение или передать корону следующему победителю.

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