Состав общественного совета при комитете по природным ресурсам Псковской области обновлен на треть

17:27, 04 сентября 2023, ПАИ

Состав общественного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области обновлен на треть. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель комитета Виктор Мусатов.

Членами совета стали председатель общественной некоммерческой организации Союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» Алексей Иванов, президент Псковской региональной общественной экологической организации «Зеленый крест» Василий Иванов, заместитель директора ООО «ЭкоПромСервис» Иван Лунин, заведующая кафедрой химии и естественно-научного образования ПсковГУ Лариса Никольская и директор АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

Максим Сотник и Иван Лунин в состав общественного совета вошли впервые, отметил Виктор Мусатов.

Приказ о новом составе совета опубликован на правовом портале Псковской области.