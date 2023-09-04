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Общество

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Пыталово

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл 3 сентября в Пыталово. Как пишет газета Красногородского района «Заря», в организации концерта помогло Красногородское районное досуговое объединение.

  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова
  • Не оставайся в сторон: благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Марина Егорова и Светлана Павлова

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева подчеркнула символичность того, что концерт проходит 3 сентября, когда в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трёхсот человек, среди них 186 детей.

«Сегодня, вспоминая жертв Беслана, Будённовска и других террористических актов, мы с вами должны быть едины в своём намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия. Сейчас, когда наши ребята бьются с неонацистами в зоне специальной военной операции, наша задача – поддержать их словом и делом», — подчеркнула Вера Кондратьева.

В благотворительном концерте, который подготовили жители Красногородского района, приняли участие вокалисты Мария Александрова, Елизавета Богданова, Дарья Корчагина, Светлана Ильина, Нина Колесникова, Надежда Петрова и танцевальный коллектив «Смородина». Все средства, вырученные благодаря концерту, будут направлены на поддержку воинов, участвующих в специальной военной операции.

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