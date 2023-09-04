Почти полтора миллиарда рублей заработали самозанятые Псковской области

18:29, 04 сентября 2023, ПАИ

Самозанятые граждане в Псковской области заработали один миллиард 417 миллионов рублей с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

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Сумма уплаченного налога при этом составила 70 миллионов рублей.

«С начала 2023 года для всех налогоплательщиков действует принципиально новый порядок учёта и уплаты налогов – Единый налоговый счёт. Новые правила касаются всех налогоплательщиков – организаций, индивидуальных предпринимателей и простых граждан», – добавили в налоговой.

Исключение сделано только для плательщиков налога на профессиональный доход или самозанятых. Они могут выбрать из двух вариантов – уплачивать налог как раньше или использовать Единый налоговый платёж.