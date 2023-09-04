Почти девять тысяч участников СВО и их детей поступили в вузы

18:19, 04 сентября 2023, ПАИ

В рамках отдельной квоты в вузы России зачислены около 8,5 тысячи участников СВО и их детей, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В этом году распределение контрольных цифр приёма было максимально увязано с потребностями экономики. Также мы укрепили роль регионов в процессе формирования структуры бюджетных мест. Всего было установлено 626 278, из которых 37 089 – как раз распределено вузами новых регионов. Мы увеличили, действительно, количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом, и по поручению президента на обучение зачислены участники СВО или их дети. В рамках отдельной квоты около 8,5 тысячи человек», – сказал Чернышенко на совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сегодня, 4 сентября.

По его словам, такие студенты есть практически во всех регионах РФ, многие из них поступили в ведущие вузы страны. Ряд вузов, добавил они, приняли решение о приёме таких абитуриентов сверх установленной квоты, за счёт собственных средств.