Специалисты расскажут псковичам, как выполнить работы по капремонту

18:47, 04 сентября 2023, ПАИ

Заседание центра председателей многоквартирных домов и ТОС Пскова пройдёт в «Точке кипения» ПсковГУ 6 сентября с 18:00 до 20:00. Об этом сообщила руководитель центра Наталья Старосельская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На встрече специалисты в области строительства и проектирования расскажут, как выполнить работы по капитальному ремонту, не неся больших расходов. Перед участниками выступят директор строительной компании, который много лет работает в области капитального ремонта, также будет проектировщик, который занимается таким родом работ, директор управляющей компании, который уже несколько лет реализует мероприятия по капитальному ремонту, а также выступят председатели домов», – сказала Наталья Старосельская.

По её словам, принять участие в мероприятии может любой житель Пскова, который столкнулся с проблемой капитального ремонта. «Даже если он не председатель дома, но у него есть необходимость и силы заниматься этим вопросом. Также приглашаем инициативных собственников и управляющие компании», – рассказала собеседница ПАИ.

Наталья Старосельская отметила, что встречи центра ежемесячно проходят в первую рабочую среду месяца. «Вплоть до конца года мы имеем такое расписание, а проводим мероприятия в «Точке кипения». Повестки выбираем в соответствии с готовностью специалистов отвечать на вопросы. Вопросов много, на самом деле, если мы на следующей встрече расскажем о капитальном ремонте, это не значит, что мы не будем затрагивать эту тему ещё раз. Актуальные вопросы обсуждаются каждый месяц», – заключила она.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте и подключиться к мероприятию по ссылке. Помимо этого, о работе центра можно узнать по ссылке в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mkdpskov.