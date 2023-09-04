Снятый в Пскове фильм об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября

19:17, 04 сентября 2023, ПАИ

Снятая в Пскове мелодрама «Я делаю шаг» о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией поступит в широкий кинопрокат 7 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссёра фильма Ольгу Акатьеву.

Главный герой фильма – выпускник педагогического института Александр Макаров, скрывающий, что с детства болен дислексией. После окончания университета он возвращается преподавать в свою школу. Чтобы наладить отношения с классом, он предлагает им принять участие во всероссийском конкурсе, а вместе с тем пытается разобраться в чувствах к своей бывшей однокласснице Оле – единственной, кто знает его тайну.

Отметим, изначально сообщалось, что фильм будет называться «Я читаю», однако в широкий прокат он выйдет под названием «Я делаю шаг». По словам Ольги Акатьевой, название фильма перекликается с названием одноимённой песни группы The Hatters. Эту идею предложил управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский. «С названием так вообще всё сошлось – с известным хитом и группой, которая нас, кстати, тоже поддерживает. Им очень понравилось, что мы так назвали фильм», – отметил Рогальский.

Две трети съёмок фильма проходили на территории Псковской области: в кадр попали псковские улицы, парки, набережная реки Великой. Основной площадкой стала старейшая школа Пскова – № 1.

В беседе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым режиссёр-постановщик Ольга Акатьева отметила, что Псков идеально вписался в концепцию фильма, а здание старинной псковской школы подошло для самых разных локаций. Некоторые учебные классы, по её словам, пришлось немного состарить, чтобы снять эпизоды из прошлого главного героя. В съёмке школьных сцен были задействованы и псковские ребята из театральных студий города.

Учителя, который с детства живёт с дислексией, сыграл Сергей Новосад. Актёр рассказал, что до начала съёмок не знал, что такая особенность существует и широко распространена. Он призвал не считать таких детей инвалидами и подчеркнул, что это очень одарённые люди как интеллектуально, так и творчески. Также в картине заняты актрисы Нина Усатова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, актёр Денис Синявский.

Фильм снят при финансовой поддержке Министерства культуры России и организационной поддержке правительства Псковской области. Отметим, что кинокартина стала фильмом-открытием IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.