Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Снятый в Пскове фильм об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября

Снятая в Пскове мелодрама «Я делаю шаг» о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией поступит в широкий кинопрокат 7 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссёра фильма Ольгу Акатьеву.

Скриншот трейлера фильма, размещённого на «Кинопоиске»

Главный герой фильма – выпускник педагогического института Александр Макаров, скрывающий, что с детства болен дислексией. После окончания университета он возвращается преподавать в свою школу. Чтобы наладить отношения с классом, он предлагает им принять участие во всероссийском конкурсе, а вместе с тем пытается разобраться в чувствах к своей бывшей однокласснице Оле – единственной, кто знает его тайну.

Отметим, изначально сообщалось, что фильм будет называться «Я читаю», однако в широкий прокат он выйдет под названием «Я делаю шаг». По словам Ольги Акатьевой, название фильма перекликается с названием одноимённой песни группы The Hatters. Эту идею предложил управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский. «С названием так вообще всё сошлось – с известным хитом и группой, которая нас, кстати, тоже поддерживает. Им очень понравилось, что мы так назвали фильм», – отметил Рогальский.

Фото: ПАИ

Две трети съёмок фильма проходили на территории Псковской области: в кадр попали псковские улицы, парки, набережная реки Великой. Основной площадкой стала старейшая школа Пскова – № 1.

В беседе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым режиссёр-постановщик Ольга Акатьева отметила, что Псков идеально вписался в концепцию фильма, а здание старинной псковской школы подошло для самых разных локаций. Некоторые учебные классы, по её словам, пришлось немного состарить, чтобы снять эпизоды из прошлого главного героя. В съёмке школьных сцен были задействованы и псковские ребята из театральных студий города.

Учителя, который с детства живёт с дислексией, сыграл Сергей Новосад. Актёр рассказал, что до начала съёмок не знал, что такая особенность существует и широко распространена. Он призвал не считать таких детей инвалидами и подчеркнул, что это очень одарённые люди как интеллектуально, так и творчески. Также в картине заняты актрисы Нина Усатова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, актёр Денис Синявский.

Фильм снят при финансовой поддержке Министерства культуры России и организационной поддержке правительства Псковской области. Отметим, что кинокартина стала фильмом-открытием IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 сентября 2023

Псковский музей представил программу «Искусство против терроризма»

04 сентября 2023

Снятый в Пскове фильм об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября

04 сентября 2023

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Пыталово

04 сентября 2023

Псковский драмтеатр продолжит традицию спецпоказов для семей участников СВО

04 сентября 2023

В Пскове Новый год отметят в сентябре

04 сентября 2023

Александр Роор: В Пскове сильная гарнизонная оркестровая служба

04 сентября 2023

Военные оркестры зародились на Псковской земле – Ольга Тимофеева

04 сентября 2023

Организаторы расскажут об особенностях фестиваля «Михайловский бастион» в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...