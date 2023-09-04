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Развитие спортшкол Пскова обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

Пресс-конференция, посвящённая работе спортивных школ Пскова, прошла в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее ПАИ

Главное

Директор футбольной спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев:

  • на данный момент в школе занимается 430 детей, как мальчики, так и девочки;
  • с ними занимается 12 тренеров, в их числе три мастера спорта и один заслуженный тренер Андрей Скориченко;
  • в летнее время занятия проходят на стадионах «Локомотив» и «Машиностроитель»;
  • зимой арендуется спортивный зал;
  • набор в спортшколу идёт круглый год;
  • занимаются ребята с шести до 18 лет;
  • чтобы начать заниматься, достаточно будет одного желания.

Андрей Аленичев

Директор спортшколы «Лидер» Вячеслав Ярулин:

  • «У нас работают четыре отделения: бокс, греко-римская борьба, восточные единоборства (джиу-джитсу, кудо) и фехтование»;
  • «Ежегодно в нашей школе занимается более 700 спортсменов. С ними работают 20 тренеров, которые имеют тренерские категории. Также в нашем штате есть тренер и заслуженный учитель России»;
  • практически на все отделения принимают детей с восьми – девяти лет;
  • чтобы начать заниматься, необходимо получить допуск врача;
  • набор идёт весь сентябрь и заканчивается в октябре.

Вячеслав Ярулин

Заместитель директора по спортивной работе спортшколы «Мастер» Станислав Титов:

  • в школе работает 14 тренеров;
  • пять отделений по единоборствам: рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, дзюдо и всестилевое карате;
  • детей набирают в течение года с пяти до 18 лет;
  • для занятий должна быть справка от педиатра, а также должны быть сданы определённые нормативы;
  • младшие группы не сдают нормативы, а зачисляются на общеразвивающую программу, где проходит общефизическая подготовка.

Станислав Титов

Директор СШОР «Надежда» Сергей Кравченко:

  • семь видов спорта: лёгкая атлетика, велоспорт, тяжёлая атлетика, гандбол, конный спорт, спортивное ориентирование и адаптивная физическая культура, где люди с ограниченными возможностями занимаются конным спортом, настольным теннисом, бильярдом, дартсом и лёгкой атлетикой;
  • сейчас в спортшколе работает 15 тренеров высшей категории;
  • четверо спортсменов спортшколы являются членами сборной России по лёгкой атлетике: Константин и Филипп Шабановы, Наталья Спиридонова и Евгений Караваев;
  • детей набирают с семи до десяти лет;
  • зачисление в группы круглогодичное;
  • «Особенно популярен сейчас у нас конный спорт в разделах выездки и вольтижировки. У нас семь лошадей на балансе и два гимнастических коня».

Сергей Кравченко

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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