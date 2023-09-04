Развитие спортшкол Пскова обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

19:06, 04 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе спортивных школ Пскова, прошла в медиацентре ПАИ.

Главное

Директор футбольной спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев:

на данный момент в школе занимается 430 детей, как мальчики, так и девочки;

с ними занимается 12 тренеров, в их числе три мастера спорта и один заслуженный тренер Андрей Скориченко;

в летнее время занятия проходят на стадионах «Локомотив» и «Машиностроитель»;

зимой арендуется спортивный зал;

набор в спортшколу идёт круглый год;

занимаются ребята с шести до 18 лет;

чтобы начать заниматься, достаточно будет одного желания.

Директор спортшколы «Лидер» Вячеслав Ярулин:

«У нас работают четыре отделения: бокс, греко-римская борьба, восточные единоборства (джиу-джитсу, кудо) и фехтование»;

«Ежегодно в нашей школе занимается более 700 спортсменов. С ними работают 20 тренеров, которые имеют тренерские категории. Также в нашем штате есть тренер и заслуженный учитель России»;

практически на все отделения принимают детей с восьми – девяти лет;

чтобы начать заниматься, необходимо получить допуск врача;

набор идёт весь сентябрь и заканчивается в октябре.

Заместитель директора по спортивной работе спортшколы «Мастер» Станислав Титов:

в школе работает 14 тренеров;

пять отделений по единоборствам: рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, дзюдо и всестилевое карате;

детей набирают в течение года с пяти до 18 лет;

для занятий должна быть справка от педиатра, а также должны быть сданы определённые нормативы;

младшие группы не сдают нормативы, а зачисляются на общеразвивающую программу, где проходит общефизическая подготовка.

Директор СШОР «Надежда» Сергей Кравченко:

семь видов спорта: лёгкая атлетика, велоспорт, тяжёлая атлетика, гандбол, конный спорт, спортивное ориентирование и адаптивная физическая культура, где люди с ограниченными возможностями занимаются конным спортом, настольным теннисом, бильярдом, дартсом и лёгкой атлетикой;

сейчас в спортшколе работает 15 тренеров высшей категории;

четверо спортсменов спортшколы являются членами сборной России по лёгкой атлетике: Константин и Филипп Шабановы, Наталья Спиридонова и Евгений Караваев;

детей набирают с семи до десяти лет;

зачисление в группы круглогодичное;

«Особенно популярен сейчас у нас конный спорт в разделах выездки и вольтижировки. У нас семь лошадей на балансе и два гимнастических коня».

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