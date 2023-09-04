Развитие спортшкол Пскова обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
Пресс-конференция, посвящённая работе спортивных школ Пскова, прошла в медиацентре ПАИ.
Главное
Директор футбольной спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев:
- на данный момент в школе занимается 430 детей, как мальчики, так и девочки;
- с ними занимается 12 тренеров, в их числе три мастера спорта и один заслуженный тренер Андрей Скориченко;
- в летнее время занятия проходят на стадионах «Локомотив» и «Машиностроитель»;
- зимой арендуется спортивный зал;
- набор в спортшколу идёт круглый год;
- занимаются ребята с шести до 18 лет;
- чтобы начать заниматься, достаточно будет одного желания.
Директор спортшколы «Лидер» Вячеслав Ярулин:
- «У нас работают четыре отделения: бокс, греко-римская борьба, восточные единоборства (джиу-джитсу, кудо) и фехтование»;
- «Ежегодно в нашей школе занимается более 700 спортсменов. С ними работают 20 тренеров, которые имеют тренерские категории. Также в нашем штате есть тренер и заслуженный учитель России»;
- практически на все отделения принимают детей с восьми – девяти лет;
- чтобы начать заниматься, необходимо получить допуск врача;
- набор идёт весь сентябрь и заканчивается в октябре.
Заместитель директора по спортивной работе спортшколы «Мастер» Станислав Титов:
- в школе работает 14 тренеров;
- пять отделений по единоборствам: рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, дзюдо и всестилевое карате;
- детей набирают в течение года с пяти до 18 лет;
- для занятий должна быть справка от педиатра, а также должны быть сданы определённые нормативы;
- младшие группы не сдают нормативы, а зачисляются на общеразвивающую программу, где проходит общефизическая подготовка.
Директор СШОР «Надежда» Сергей Кравченко:
- семь видов спорта: лёгкая атлетика, велоспорт, тяжёлая атлетика, гандбол, конный спорт, спортивное ориентирование и адаптивная физическая культура, где люди с ограниченными возможностями занимаются конным спортом, настольным теннисом, бильярдом, дартсом и лёгкой атлетикой;
- сейчас в спортшколе работает 15 тренеров высшей категории;
- четверо спортсменов спортшколы являются членами сборной России по лёгкой атлетике: Константин и Филипп Шабановы, Наталья Спиридонова и Евгений Караваев;
- детей набирают с семи до десяти лет;
- зачисление в группы круглогодичное;
- «Особенно популярен сейчас у нас конный спорт в разделах выездки и вольтижировки. У нас семь лошадей на балансе и два гимнастических коня».
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