Творческий вечер члена Союза писателей России состоится в псковской библиотеке

18:54, 04 сентября 2023, ПАИ

Центральная городская библиотека Пскова приглашает жителей города на творческий вечер члена Союза писателей России Ивана Иванова «Простые истины» 8 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Главной частью вечера станет авторское чтение и поздравление с творческим юбилеем. В этот день ожидаются специальные гости, одним из которых будет Ольга Роор, написавшая песню на слова поэта.

Напомним, что Иван Иванов – это автор 13-ти поэтических сборников, посвящённых человеку, его труду и природе. «Порой это гимны непритязательному полевому цветку и подёрнутому зеленью пруду в заброшенной деревне, а порой явившиеся поэту «мгновения истины». Сам автор называет себя поэтом-землепашцем, дорожащим безыскусными радостями сельского житья-бытья и вовсе не ведающим тех интеллектуальных сложностей и сомнений, которые случаются у других поэтов. Пейзажные картины, возникающие у Ивана Иванова, обладают выраженной локальной характерностью. Это наше Нечерноземье, точнее деревня Бородино Палкинского района Псковской области, где родился поэт», – говорится в сообщении.

Поэт также приглашает всех на литературное чаепитие «Иван-чай».

Встреча продлится до 19:00.