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Участники СВО могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»

Участники специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно посещать объекты музея-заповедника «Изборск» в первую среду каждого месяца. Льгота предусмотрена как для военнослужащих, так и для членов их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Также в этот день бесплатно посетить музей-заповедник могут воспитанники суворовских военных училищ и нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие 18 лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Бесплатно ходить в музей в любой день могут герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Бесплатный проход распространяется и на граждан, сопровождающих инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, а также на сотрудников всех музеев системы Министерства культуры РФ и Международного совета музеев (ИКОМ).

Псковичей и гостей региона приглашают познакомиться с многообразием народных костюмов на выставке «Изборский хоровод», которая работает в выставочном зале. Также советуют посетить музейные экспозиции и прогуляться по Изборской крепости, где сейчас работают выставки «Время и служение Александра Михайловича Горчакова» и «Александр Невский. Спаситель земли Русской». Закончить вечер можно за травяным чаем с блинами в музейной блинной или в компании белых лебедей у Городищенского озера.

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