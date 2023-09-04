Праздничное открытие состоялось в Торошинском доме культуры Псковского района

20:25, 04 сентября 2023, ПАИ

Праздничное открытие состоялось в Торошинском доме культуры. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова



Фото: Наталья Федорова

















«Без всякого преувеличения грандиозный ремонт завершён. Он стал возможен не только благодаря национальному проекту «Культура», хотя без него бы мы так много не сделали. Он стал возможен благодаря неравнодушному отношению всех, кто участвовал в процессе: коллектива самого ДК, подрядчика, профильных специалистов администрации, сотрудников центра культуры Псковского района, – [а также] заинтересованной позиции волости, трепетному ожиданию жителей, активистам местного ТОС, благодаря которым преображается и территория вокруг. Все большие молодцы!» – написала Наталья Фёдорова.

Глава района отметила, что до ремонта в здании не было ни водопровода, ни канализации. «Дощатый пол и видавшие виды дровяные печи канули в Лету, на смену деревянному туалету на улице пришла современная санитарная комната», – подчеркнула она.

Скоро зданию исполняется 66 лет. Ремонтировать его начали ещё в прошлом году, но закончили только в этом. «Не скрою, были предложения построить новый клуб, а старый снести. Но это единственное в районе здание такого типа, и спасти его просили люди. Торошинцы участвовали в выборе дизайна, высказывали мнения о колористике и оформлении, переживали и надеялись. Да, было непросто, но результат того стоит!» – поделилась Наталья Фёдорова.

Глава района рассказала, что коллектив Дома культуры уже сформирован. Здесь будут проходить концерты и работать библиотека. Будет также развиваться кружковая сеть по самым разным направлениям, чтобы удовлетворить потребности и интересы как юных торошинцев, так и людей старшего поколения.

Сегодняшнюю программу открытия ДК подготовили артисты районного центра культуры вместе с местным коллективом. «Для них было первое волнительное выступление на родной сцене, и они показали всю палитру творческих возможностей. Новому Дому культуры мы говорим: «В добрый путь!» Пусть он станет настоящим центром творчества в Торошино!» – написала глава района.

Наталья Фёдорова также отметила весомый вклад Псковского областного Собрания депутатов, правительства и регионального комитета по культуре в этот значимый для района проект.