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Псковский музей представил программу «Искусство против терроризма»

Программу «Искусство против терроризма», приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, представили в Псковском музее-заповеднике 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сотрудники музея раскрыли тему с помощью художественных произведений, большая часть которых представлена в картинной галерее.

О деятельности первых террористических организаций в России участники программы поговорили возле портрета великой княгини Ксении Александровны. Он был заказан Харьковским дворянским собранием по случаю спасения императорской семьи во время крушения поезда при Борках в 1888 году.

Судьбы людей в эпоху «большого террора» показали через героев портретов Роберта Фалька и Дмитрия Жилинского.

Тема скорби, и одновременно – человечности и сострадания, представлена в картине художника-фронтовика Бориса Неменского, а скульптура Виктора Сиренко «Видящие могут сказать» выступила образом внешней и внутренней несвободы.

«На протяжении всей истории человеческой цивилизации искусство отражало актуальные события. С развитием новых медиатехнологий в XX веке СМИ стали главным вербальным и визуальным «фиксатором» происходящего, но роль искусства остается крайне важной, как личное высказывание художника, облеченное в ёмкую пластическую форму, точно найденный художественный образ», – пояснила старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталья Кушакова.

Специально в рамках мероприятия впервые была показана скульптура Виктора Зайко «Эко-мотив. Спаси и сохрани», с помощью которой музейщики затронули важную для XXI века тему экологического терроризма и масштабов его последствий. Участниками программы «Искусство против терроризма» стали волонтеры и активисты Молодёжного центра города Пскова.

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