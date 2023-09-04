«Почта России» открывает подписку на более 6,5 тысячи изданий

21:17, 04 сентября 2023, ПАИ

Подписную кампанию на более 6,5 тысячи изданий запускает «Почта России» на первое полугодие 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В собственном подписном каталоге «Почты России» – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы, в том числе детские издания, газеты и журналы о здоровье, хобби и путешествиях, издания на национальных языках.

Клиенты могут оформить и оплатить подписку на сайте компании, в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона.

Издания в электронном каталоге на сайте и в приложении можно искать как по названию, так и по подписному индексу или издателю. Там есть возможность сортировки по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент может выбрать подходящий способ получения подписных изданий: на дом в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора.

Кроме того, клиенты «Почты России» могут оформить благотворительную подписку на периодические издания в адрес социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра» или в любом почтовом отделении.