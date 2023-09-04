Международный день благотворительности отмечают 5 сентября

07:01, 05 сентября 2023, ПАИ

Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября.

Цель дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня – она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Даже сегодня, в современном технологичном и постоянно развивающемся мире, нищета, как результат социальных, экономических и техногенных катастроф, по-прежнему сохраняется во всех странах, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.

Благотворительность помогает преодолеть последствия этих тяжелых кризисов, дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения. Она также способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы.

Благотворительность носит добровольный и безличный характер, ориентирована на общественно значимые задачи и не предполагает получения прибыли. При этом в качестве ресурсов выступают как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей. Ведь благотворительность направлена не только на помощь нуждающимся, но еще это и содействия в восстановлении памятников истории и храмов, оснащение образовательных и лечебных учреждений.