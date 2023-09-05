Луп Брусничник наступил по народному календарю

07:54, 05 сентября 2023, ПАИ

5 сентября отмечается память святого Луппа Солунского, бывшего слугой великомученика Димитрия Солунского, сообщает calend.ru.

Известно, что святой Димитрий перед казнью поручил ему раздать бедным все свое имущество. Согласно житию, после казни мученика Лупп взял ризу своего господина, орошенную его кровью, а также его перстень и с помощью этих реликвий сотворил впоследствии много чудес. Луппу и самому было суждено стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды. Их использовали по-разному: пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогающий при болезнях кишечника и печени.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лен лупится», — говорили люди.

Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья.

Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», — шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».