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Комету Нишимура запечатлел астроном-любитель в небе над Псковом

Комету Нишимура запечатлел астроном-любитель Сергей Попов в небе над Псковом. Небольшой ролик он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем наблюдения за кометой C/2023 P1 (Nishimura). На этот раз короткий ролик, демонстрирующий движение на небе за 45 минут. Невооруженным глазом на 57 широте её не видно, - пояснил Сергей Попов. - Низкое расположение над горизонтом очень сильно усложняет поиск. В бинокль 10х50 пришлось довольно долго идти до неё по карте звездного неба. Судя по звездам, расположенным рядом с кометой в данный момент, визуально её звездная величина равна примерно +6m».


11 августа японский астроном-любитель Хидео Нишимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца. Никто не видел этот объект прежде, потому что он терялся в сиянии нашей звезды. Объект оказался новой яркой кометой. 15 августа открытие официально подтвердили в Центре малых планет и дали комете название C/2023 P1 (Нишимура).

Сейчас комета Нишимуры находится в созвездии Рака. Она достигла видимой звездной величины 5,9 и становится все ярче. Растущий хвост кометы сейчас около 20 угловых секунд. Комету C/2023 P1 можно наблюдать в небольшой бинокль в течение нескольких часов до рассвета.

Название кометы содержит данные о том, где и когда ее впервые увидели. Буква С означает, что комета является непериодической – такие кометы происходят из Облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз, либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет. «2023 P1» означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине августа (соответствует букве P в номенклатуре МАС), и стала первым подобным объектом, обнаруженным в тот же период. «Нишимура» означает, что открытие сделал японский астроном Хидео Нишимура.

8 сентября комета достигнет звездной величины 4,9. Это достаточно ярко, чтобы наблюдать C/2023 P1 невооруженным глазом. Комета будет видна в течение нескольких часов перед рассветом в созвездии Льва. В последующие несколько дней, по мере приближения к перигелию, она станет еще ярче, но при этом будет находиться ближе к Солнцу, поэтому ее будет сложнее наблюдать.

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