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Культура

Скрипач и органистка выступят в печорской кирхе 9 сентября

9 сентября в 16:30 в кирхе Святого Петра в Печорах состоится концерт органной и ансамблевой музыки. Как сообщили ПАИ организаторы, перед слушателями выступит концертный дуэт из Санкт-Петербурга: заслуженный артист России скрипач Марк Таубе и лауреат международных конкурсов органистка Екатерина Маришкина.

Фото из группы "Органные концерты в Печорах"

В программе: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Прелюдия и фуга до мажор BWV 547; Концерт соль мажор, обработка для скрипки и органа; Мэтью Кэмидж (1734-1803) Концерт IV для органа; аноним XVII в. Волюнтари для двойного органа; Георг Фридрих Гендель (1685-1759) Пассакалья соль минор, обработка для скрипки и органа; Ханс-Андре Штамм (1958) Rondo alla latina; Астор Пьяццолла (1921-1992) Cafe 1930; Addios, nonino, обработка для скрипки; Антонио Лучо Вивальди (1678-1741) «Времена года: Осень», переложение для скрипки и органа.

Кирха находится на улице Гагарина, 12а.

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